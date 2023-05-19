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ممدوح الششتاوي: الاستثمار الرياضي له دور كبير في النهوض بمستوى الأندية المصرية

الفجر الرياضي
ممدوح الششتاوي
ممدوح الششتاوي

 

قال ممدوح الششتاوي، مدير اللجنة العليا لأندية وزارة الشباب والرياضة، أنه تواجد في اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 8 سنوات، وأنه يحب دائما التجديد ووجود أفكار جديدة.

وتابع "الفترة الخاصة تكون 4 سنوات ولكنني تواجدت لمدة 8 سنوات، وكان هناك أفكار إبداعية، ودائما نعمل على النجاح والتفوق".

وزاد" بدأت عملي في السياحة ثم الرياضة وحققت نجاحات، ودائما على تواصل مع أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة تدعم الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية".

وأكمل "تم تطوير أكثر من 4000 مركز شباب وهناك اهتمام بالاستثمار الرياضي وتطوير الرياضة ودعم ومساعدة الأندية، والدكتور أشرف صبحي قاد بدعم الأندية ومراكز الشباب بدخول فكرة الاستثمار".

وواصل" تم تعظيم موارد الدولة، وأصبحت حاليا لا يوجد أعباء عليها وأصبح هناك تواجد للاستثمار ودخول الشركات الخاصة وبشكل قانوني، ووزارة الشباب والرياضة تقدم الدعم للأندية ودائما يتم توفير منتج مميز وبمقابل مادي".

وأردف "معظم الاتحادات الرياضية والأندية تقوم بلعب البطولات الخاصة بها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي على أعلى مستوى، وبطولات عالمية ومنشآت فندقية والإمكانيات المتوفرة في نادي النادي غير متوفرة في أي نادي داخل مصر".

وأكمل" مصر استضافت العديد من البطولات العالمية خلال السنوات الأخيرة ومازالت النجاحات مستمرة، ومن الممكن أم تستضيف مصر الأولمبياد ولدينا مدينة أولمبية مميزة،  ومصر تستطيع استضافة أي بطولات عالمية".

واختتم "تجربة مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد وهي مرجع كبير للعالم أجمع، خاصة في فترة كورونا، ومصر تمتلك عدد كبير داخل الاتحادات الدولية، ووزارة الشباب والرياضة تقدم دعم كبير للاتحادات لاستضافة البطولات".

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