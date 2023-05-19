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عاجل.. الجمباز المصرى يكتب تاريخا جديدا فى القارة الأفريقية بالفوز بذهبية الفرق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


إنجازا جديدا يحققه الجمباز المصرى خارج الأراضى المصرية وفى مجاهل الفارة الإفريقية، ووسط مشاركة أبطال القارة، وعدد من اللاعبات المصنفات عالميا، تمكن منتخبنا الوطنى سيدات للجمباز الإيقاع فى الفوز بالمركز الأول فى منافسات الفرق، والحصول على الميدالية الذهبية، وإعتلاء العرش الأفريقى بجدارة واستحقاق. 
حيث شهدت البعثة المصرية والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي لحظات تتويج الفريق المصرى ببطولة القاهرة فى  نسختها السابعة عشر المقامة بموريشيوس وعزف السلام الوطنى المصرى وسط فرحة جموع المصريين الذى تواجدوا فى صالة المنافسات، ضم منتخبنا البطلات 
حبيبة مرزوق، وفريدة عادل حسين، وعلياء  حازم.

وأهدت بطلات مصر هذا الإنجاز الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صانع النهضة المصرية الحديثة، ومشيد الجمهورية الجديدة، وإلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يتابع البعثة لحظة بلحظة منذ قدومها أراضى موريشيوس وحتى التتويج بذهبية الفرق، فضلا عن الدعم اللامحدود ماليا ومعنويا للاتحاد النصر للجمباز.

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