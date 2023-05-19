أمير قطر يغادر جدة بعد مشاركته في القمة العربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المملكة العربية السعودية، التي وصلها في وقت سابق اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة العربية، المنعقدة بمدينة جدة.

ومن جانبها، أفادت وكالة  الأنباء القطرية الرسمية، أن الشيخ تميم "غادر مدينة جدة بعد ترؤس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وأضافت الوكالة: "بعث الأمير برقية إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة".

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