نائب رئيس الإمارات يؤكد لـ "زيلينسكي" دعم بلاده للحل السياسي في أوكرانيا

التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

يأتي اللقاء على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واطلع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الرئيس الأوكراني علي تطورات الأوضاع في بلاده، معربا عن "موقف دولة الإمارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام".

وتطرق اللقاء إلى "جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك".

كما نقل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى زيلينسكي، فيما حمله الرئيس الأوكراني تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.