واشنطن ترصد مساعدات بـ100 مليون دولار للنازحين من السودان

خصصت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، 103 ملايين دولار للسودان وجيرانه لدعم النازحين، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سمانثا باور، المبلغ عند زيارتها إلى تشاد التي كانت تستضيف قبل اندلاع الحرب نحو 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان.

وقالت الوكالة إنها ستخصص 50 مليون دولار للاحتياجات داخل السودان، و22 مليون دولار لجنوب السودان، و17 مليون دولار لتشاد، و6 ملايين لمصر.

وفي تشاد، ستوجّه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 135 ألفًا، بينهم لاجؤون وصلوا من السودان.

وذكرت الأمم المتحدة أول أمس الأربعاء أنها ستحتاج إلى 3.03 مليارات دولار مساعدات عاجلة للسودان، وورجحت فرار أكثر من مليون شخص إلى بلدان مجاورة هذا العام، لافتة إلى أن تشاد "تحت ضغط شديد" في الأساس. ويواجه جنوب السودان بدوره أزمة إنسانية داخلية.

ويشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتقود الولايات المتحدة والسعودية وساطة للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت يتيح إدخال المساعدات.