أبرزهم أوباما... روسيا تحظر دخول 500 أمريكي إلى أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن اتخاذ خطوة انتقامية ردًا على العقوبات الأمريكية بحظر دخول 500 شخصية أمريكية لأراضي البلاد.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "حان الوقت للولايات المتحدة لتعلم أنه لن يتم ترك أي نتيجة عدائية واحدة ضد روسيا الاتحادية دون رد فعل حازم".

وأردف البيان: "من بينهم (المحظورين من الدخول) ليس فقط شخصيات "مهمة"، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن أيضًا قادة حاليين من مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسؤولين سابقين مثل أمين البيت الأبيض لمكافحة ما يسمى "بالتضليل الروسي" يانكوفيتش.

وتابع البيان: "تشمل القائمة أيضًا أولئك الموجودين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون المتورطين بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بحادثة اقتحام مبنى الكابيتول".

وختم البيان: "في هذا الصدد، نؤكد أن طلب السفارة الأمريكية في موسكو القيام بزيارة قنصلية للمراسل إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله بتهمة التجسس، مرفوض مرة أخرى ردًا على رفض إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف".