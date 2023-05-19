أبرزهم أوباما... روسيا تحظر دخول 500 أمريكي إلى أراضيها

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن اتخاذ خطوة انتقامية ردًا على العقوبات الأمريكية بحظر دخول 500 شخصية أمريكية لأراضي البلاد.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "حان الوقت للولايات المتحدة لتعلم أنه لن يتم ترك أي نتيجة عدائية واحدة ضد روسيا الاتحادية دون رد فعل حازم".
وأردف البيان: "من بينهم (المحظورين من الدخول) ليس فقط شخصيات "مهمة"، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن أيضًا قادة حاليين من مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسؤولين سابقين مثل أمين البيت الأبيض لمكافحة ما يسمى "بالتضليل الروسي" يانكوفيتش.
وتابع البيان: "تشمل القائمة أيضًا أولئك الموجودين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون المتورطين بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بحادثة اقتحام مبنى الكابيتول".
وختم البيان: "في هذا الصدد، نؤكد أن طلب السفارة الأمريكية في موسكو القيام بزيارة قنصلية للمراسل إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله بتهمة التجسس، مرفوض مرة أخرى ردًا على رفض إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف".

مكافحة الخارجية الروسية الرئيس الأمريكي اضطهاد السلطة التنفيذية الكابيتول البيت الأبيض باراك اوباما العقوبات الأمريكية انتقامية الأمريكي حظر دخول الرئيس الأمريكي السابق محظورين
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الــان.. بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت انـطلقت | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم يلا شوت

يلا شوت الآن.. كـــورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. ( yalla shoot )

مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر الـشوط الـثاني يلا شوت بتاريخ 19-05-2023 في الدوري السعودي

البنك المركزي يضرب السوق السوداء في مقتل.. كواليس تثبيت أسعار الفائد وتأثيرها على السلع وسعر الدولار والريال السعودي والذهب وأعلى شهادات إدخار في البنوك (التفاصيل الكاملة)

عاجل | زيادة 70 جنيه.. سعر الذهب اليوم الجمعه 19 مايو 2023

كـورة اون لـاين مشاهدة مباراة الاهلي اليوم تويتر | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

عاجل.. الترجي التونسي يفاجئ الأهلي بقرار نارى قبل ساعات من المواجهة المرتقبة

عاجل.. أول رد من نجم الدوري الفرنسي على أنباء انتقاله إلى الزمالك