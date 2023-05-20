موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز - الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

صعد الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الترجي التونسي 1- صفر، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي 3 - صفر في تونس بمباراة الذهاب، ليخطف التأهل بعد تفوقه 4 - صفر في مجموع المباراتين.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 22.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الدار البيضاء، وتقام مباراة العودة اليوم السبت في جنوب إفريقيا.

موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023, عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب نصف النهائي من البطولة الإفريقية.



موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023



يحين موعد مباراة الأهلي والفائز من مواجهة الوداد المغربي وصن داونز ،يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يونيو القادم، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

على أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والفائز من مواجهة الوداد المغربي وصن دوانز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يونيو القادم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في المنطقة العربية، لذلك يمكنم مشاهدة أحداث مباراة الأهلي والفائز من مواجهة الوداد وصن دوانز عبر شاشتها.



تردد قناة BeIN Sport الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 12245

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 3/2