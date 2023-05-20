ads

موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز - الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي في نهائي دوري
الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

صعد الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الترجي التونسي 1- صفر، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي 3 - صفر في تونس بمباراة الذهاب، ليخطف التأهل بعد تفوقه 4 - صفر في مجموع المباراتين.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 22.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الدار البيضاء، وتقام مباراة العودة اليوم السبت في جنوب إفريقيا.

 

موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

 

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023, عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب نصف النهائي من البطولة الإفريقية.


موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023


يحين موعد مباراة الأهلي والفائز من مواجهة  الوداد المغربي وصن داونز ،يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يونيو القادم، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

على أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والفائز من مواجهة الوداد المغربي وصن دوانز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يونيو القادم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في المنطقة العربية، لذلك يمكنم مشاهدة أحداث مباراة الأهلي والفائز من مواجهة الوداد وصن دوانز عبر شاشتها.


تردد قناة BeIN Sport الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

القمر الصناعي:- نايل سات
التردد:- 12245
الاستقطاب:- أفقي
معدل الترميز:- 27500
معامل تصحيح الخطأ:- 3/2

مباراة الاهلى والترجي الترجي التونسي القنوات الناقلة المباراة النهائية ستاد القاهرة الدار البيضاء مباراة الاهلي دوري أبطال أفريقيا صن دوانز الوداد المغربي التعادل السلبي القاهرة الدولي الدور قبل النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا حسين الشحات الوداد المغرب بث مباشر بدون تقطيع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الوداد المغربي وصن داونز الأهلي ضد صن داونز صن داونز الجنوب إفريقي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مباراة الاهلي ضد صن داونز
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقناة الناقلة

بعد التأهل إلى النهائي.. مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز - الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر ( 1 - 0 ) يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر دون تقطيع [ يلا شووت ]

يلا كورة بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

كورة لايف بث مباشر الــان | حالا ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

عاجل.. أول تعليق من كاف بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا