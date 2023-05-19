مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا الآن كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا الآن كورة لايف، يتطلع الملايين من مشجعي النادي الأهلي إلى مشاهدة مباراة الفريق ضد الترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة في إياب نصف نهائي البطولة.

وقد حقق الأهلي فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب، ووضع نفسه على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ 16 في تاريخه.

في مباراة الذهاب، تمكن الأهلي من الفوز بنتيجة 2-0، حيث سجل بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا الهدفيترقب عشاق كرة القدم حول العالم مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المرتقب بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا الآن كورة لايف

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب، حيث تمكن من الفوز على الترجي بنتيجة 2-0، وبذلك وضع نفسه على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للعام الـ 16 في تاريخه.

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وسيكون اللقاء المرتقب مثيرًا ومحتدمًا، حيث يسعى الترجي للعودة في المباراعتلى حماس عشاق النادي الأهلي حول العالم بمشاهدة مباراة الفريق ضد الترجي بث مباشر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم استضافة اللقاء المرتقب في استاد القاهرة الدولي.

وقد حقق الأهلي فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب، حيث تمكن من الفوز على الترجي بنتيجة 2-0، وبذلك وضع نفسه على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للعام الـ16 في تاريخ النادي.

وسيكون اللقاء المرتقب بين الفريقين مثيرًا ومحتدمًا، حيث سيسعى الترجي للتعويض في المباراة القادمة والفوز بثلاثة أهداف على الأقل، فيما يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه وتأهله للمباراة النهائية.

وتشعر جماهير النادي الأهلي بحماس كبير لمشاهدة المباراة بث مباشر، حيث حقق الفريق فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب بثنائية سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا. ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذا اللقاء المثير، ويمكن متابعته عبر القنوات الرياضية ومواقع البث المباشر المختلفة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والترجي القادمة

يستعد لاعبى الفريقين الفريق الأول وهو النادى الاهلى والفريق الثانى وهو الترجى التونسي فى المبارة التى تقام يوم الجمعة القادم والموافق 19 من شهر مايو وذلك فى إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر ان يتم انطلاق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الامارات وتقوم قناة اون تايم سبورت بنقل المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفى الفقرة التالية سنتعرف على التردد الجديد لجميع قنوات اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

تقوم قناة اون تايم سبورت بنقل المباراة بعد غد وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة حيث إن قناة اون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمبارايات الاهلى وايضا مبارايات دورى ابطال افريقيا واليكم التردد:

القمر الصناعى: النايل سات.

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعى: النايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة اون تايم سبورت 3

القمر الصناعى: النايل سات.

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع للفريقين