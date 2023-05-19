رابط مباراة الاهلى والترجي بث مباشر يوتيوب اليوم || مشاهدة الاهلى ضد الترجى مباشر اون لاين تويتر

الاسطورة Tv.. لايف رابط مباراة الاهلى والترجي بث مباشر يوتيوب اليوم || مشاهدة الاهلى ضد الترجى مباشر اون لاين تويتر، ستتجه الأنظار الليلة إلى استاد حمادي العقربي لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عبر بث مباشر للقاء الذي يقام ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة. يصل فيها الناديان بشعار "الانتصار أولًا" في مواجهة مثيرة وعنيفة.

وستقام المباراة دون جمهور، تنفيذًا للعقوبة المفروضة على الفريقين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على تفوقه في المباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي، بينما يسعى الترجي لتعويض الخسارة وتحقيق الفوز. ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة العنيفة والمثيرة، حيث ستكون المباراة دون جمهور بسبب العقوبة المفروضة، ولكن يمكن متابعتها عبر بث مباشر على القنوات الرياضية ومنصات البث المختلفة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

طلب مدير فني نادي الأهلي، المدرب السويسري مارسيل كولر، من لاعبيه حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهم ضد الترجي التونسي في ملعب رادس قبل مواجهة العودة في القاهرة.

وفي حال تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي، سيلتقي بالفائز من مباراة صن داونز والوداد المغربي.

وسيغيب عن الأهلي في مباراتهم ضد الترجي التونسي كل من برونو سافيو، أيمن أشرف، شادي حسين، كريم الدبيس لأسباب فنية، ورامي ربيعة،أكرم توفيق، كريم فؤاد، رأفت خليل، وحمزة علاء بسبب الإصابة.

من جهته، يعمل مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، على إجراء تغييرات في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي بهدف التغلب على النقائص الفنية التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

وستشهد المباراة غياب خمسة لاعبين مهمين عن الترجي التونسي بسبب الإصابة، وهم: حارس المرمى معز بن شريفية، ومدافع المحور هاني عمامو، ولاعب الوسط المدافع غيلان الشعلالي، بالإضافة إلى المهاجمين حمدو الهوني ورياض بن عياد.

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مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وقد أثر غياب هؤلاء النجوم على نتائج فريق الترجي التونسي على الصعيد المحلي حيث خسر الفريق آخر مباراتين له ضد الصفاقسي والإفريقي. ومن المقرر أن يستعيد الفريق خدمات الجناح الأردني محمد فيصل أبو زريق "شرارة" الذي تعافى تمامًا من الإصابة التي ألمت به في عضلات البطن.

بشكل عام، تبدو المباراة بين الأهلي والترجي التونسي مثيرة ومحتدمة، وسيتعين على الفريقين اللعب بأقصى قدر من الجهد والتركيز لتحقيق الفوز. وستكون النتيجة حاسمة في تحديد حظوظ الفريقين في التأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال.

موعد مباراة الاهلي والترجي

ويمكن مشاهده مباراة الاهلي والترجي فى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم، الساعة العاشرة مساءا “توقيت” القاهره، والمملكة العربية السعوديه وقطر.

تشكيله الاهلي المتوقعة امام الترجي

حارس المرمي: محمد الشناوي.

الدفـاع: محمد هاني -محمد عبد المنعم -محمود متولي -علي معلول.

الوسـط: حمدي فتحي -مروان عطية -احمد القندوسي -بيرسي تاو -احمد عبد القادر.

الهجوم: محمود كهربا.

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تشكيله الترجي المتوقعة امام الاهلي

حارس المرمي: صدقي الدبشي.

الدفـاع: ياسين مرياح – محمد امين توجاي – محمد امين بن حميدة – رائد بوشنيبة.

الوسـط: أنيس البدري – محمد على بن رمضان – فوسيني كولبيالي.

الهجوم: رشاد العرفاوي – صابر بروعرين – محمد علي بن حمودة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

يمكن مشاهده مباراة الاهلي والترجي فى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم فى بث مباشر على مجموعه قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.