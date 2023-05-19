مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا كورة مباشر الان HD - UEA بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم دون تقطيع يترقب عشاق كرة القدم العربية ولا سيما المصرية بشغف مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة 19 مايو.

تقدم بوابة الفجر بث مباشر للمباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وستنقل المواجهة على قناة بي إن سبورت HD4 بصوت المعلق حسن العيدروس. يتوقع أن تكون المباراة شديدة التنافس ومليئة بالإثارة والتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة. وستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة بعض من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية والعالم، والتمتع بمهاراتهم وأدائهم المذهل. وتشهد مصر والعالم العربي بشكل عام حماسًا كبيرًا لهذه المباراة، ويتوقع أن يشاهدها الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا كورة مباشر الان

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر مايو الجاري، عبر البث المباشر على عدد من القنوات الرياضية. وستقام المباراة على أرضية "ستاد القاهرة الدولي"، معقل فريق الأهلي، وسط حضور 10 آلاف مشجع من محبي وعشاق الفريق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي. يمكن للجماذا تريد أن تعرف بشأن المباراة؟

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم دون تقطيع

هناك قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي قناة تايم سبورتس Time Sports الأرضية ويمكن ضبطها كما يلي:

فصل الريسيفر الهوائي لتشغيل القنوات الأرضية

توصيل إريال استقبال أرضي في التلفزيون بشكل صحيح

إذ لم تجد القناة اضغط على إعداد وعمل توليف إعداد القناة من ريموت التحكم.

ثم سجل التردد UHF 32 والضغط على زر ok وانظر ليتم تشغيلها واستمتع بمشاهدة المباراة.

يشهد لقاء اليوم غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة.

لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | اضغط هنا

حكم مباراة الاهلي ضد الترجي التونسي

وعن تحكيم مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، فتم إسناده إلى الموريتاني بيدا دحاني، حكم ساحة، ويعاونه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر مباراة الترجي اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

تقوم قناة اون تايم سبورت بنقل المباراة بعد غد وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة حيث إن قناة اون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمبارايات الاهلى وايضا مبارايات دورى ابطال افريقيا واليكم التردد:

القمر الصناعى: النايل سات.

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | اضغط هنا

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعى: النايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 3