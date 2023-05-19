مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت | الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم

الاهلى والترجى الآن الشوط الأول.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت | الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم، سيتقابل الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023. وفيما يلي سنستعرض موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة للمباراة بالإضافة إلى اسم المعلق الذي سيتولى تعليق مباراة الأهلي والترجي بث مباشر.

سيقام اللقاء بين الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم إقامة المباراة على ملعب الأهلي في القاهرة.

وسيتم بث المباراة مباشرة على عدد من القنوات الرياضية المختلفة، حيثها قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس الرياضية وقنوات أون سبورت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من القنوات الناقلة في وقت لاحق.

وسيتولى المعلق الرياضي المصري الشهير، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد، تعليق المباراة بث مباشر، ومن المؤكد أنه سيقوم بتقديم تحليل مفصل للمباراة وأبرز اللحظات والأحداث خلالها.

الاهلى والترجى الآن الشوط الأول

الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وستذيع المباراة بث مباشر على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الرسمي للبطولة.

يسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة كولر، للاطمئنان على حالة الفريق الفنية والبدنية، واستغلال حسم الفوز في مباراة الجولة الأولى لتأهيل الفريق ذهنيًا وبدنيًا للمباراة النهائية، التي ستجمع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب الأفريقي والوداد المغربي، والتينتظر أن تقام في وقت لاحق. وقد انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المغرب.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين الأهلي والترجي مثيرًا ومتوترًا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وسيحرص كولر والجهاز الفني للأهلي على تحفيز اللاعبين وتجهيزهم بشكل جيد لهذه المباراة المهمة.

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وسيكون على الجماهير الحضور بكثافة إلى الملعب لدعم الفريق وتحفيزه لتحقيق النتيجة المطلوبة، وتأهله إلى المباراة الالنهائية.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت

الاهلى والترجى الآن الشوط الأول سيلعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي مباراته الهامة ضد منافسه الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023. ستقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 12 مايو في ملعب رادس بتونس، وستتم بث مجريات اللقاء بثًا مباشرًا على قنوات دوري الأبطال.

ومن الملاحظ أن النادي الأهلي سيفتقد خدمات حارسه الدولي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في السمانة، ولذلك سيتم الدفاع عن عرين الفريق من خلال حارس البديل لطفي. ومع ذلك، يتطلع الفريق الأهلاوي بمعنويات عالية ويطمح لحسم تأهله إلى المباراة النهائية في هذه المباراة الحاسمة. وسيواجه الفائز في هذه المباراة الفريق الفائز من مباراة صنداونز الجنوب الافريقي والوداد المغربي.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية. وسيعمل الفريق الأهلاوي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني على تجهيز اللاعبين جيدًا لهذه المباراة المهمة، والتي يعول فيها على الخبرة والمهارات الفنية للاعبيه.

الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت تذاع مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علي قناة bein Sports HD 4 الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المعلق حسن العيدروس.

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التشكيل المتوقع للفريقين