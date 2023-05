Dar Salim وJake Gyllenhaal يتصدران التريند العالمي بفيلم" The Covenant".. وهكذا احتفل "Salim بـ "Underverden 2"

لن ندخل في لعبة الألقاب والتسميات، وما يمكن قوله من باب الإنصاف وقول الحقيقة، أن الممثل العالمي Dar Salim وJake Gyllenhaalنجوم عن مئة نجوم، فالوقائع والحقائق على أرض الواقع تدل على ان Dar Salim وJake Gyllenhaalرقمًا صعبًا ونجوم من العيار الثقيل، فمن يعمل ويجتهد لا خوف عليه.



ومن بين العوامل المؤثرة في النجاح، أدركو هؤلاء النجوم أن النجاح لا يقوم على شخص واحد بل على فريق عمل متكامل، فالإستقرار في إدارة العمل والشؤون الفنية من أبرز العوامل التي تساهم في التقدم والتطور، وعملو على هذه النقطة بذكاءٍ شديد،



وإستطاع Dar Salim وJake Gyllenhaal أن يتصدران تريند عالمي من خلال فيلم "The Covenant" الذي أشاد به عدد كبير من النقاد حول العالم وإكتسح شباك التذاكر وتخطي أعلي نسبة إيرادات عالية.



وإحتفل الممثل العالمي Dar Salim بنجاح الفيلم Underverden 2عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" من خلال منشور شاركه لجمهوره معلقًا:

Day off! Swipe for huge fail!!

Thanks for all the covenant love from all over the it's overwhelming!

Og take til alle ier der ser Underverden 2

Og alle jrres beskeder!!

Ps den kan stadig ses i biffen

وفي نفس السياق شارك Dar Salim منشور آخر معلقًا:

StadIg nummer1، og endelig blev det bio vejr!!

ja jz skal ogsa se guardians men skal du i kke lige ind og na Underverden 2 !، weekenden?!!

وتدور أحداث الفيلم الجديد The Covenantخلال الحرب فى أفغانستان، حيث يخاطر مترجم محلى بحياته ليحمل رقيبًا مصابًا عبر أميال متخطيا صعبا عديدة، ويجسد به النجم جيك جيلنهال دور أحد الضباط فى الجيش الأمريكى يقوم بعمليات خاصة خلال أحداث العمل مثلما عكس البرومو.

ويقوم ببطولة فيلم The Covenant كل من جيك جيلينهال، دار سليم، شون ساجار، جايسون وونج، ريس ياتس، كريستيان أوتشوا لافيرنيا، بوبي سكوفيلد، إميلي بيتشام.

ومن ناحية أخرى أجرى الممثل جيك جيلنهال والمخرج دوج ليمان محادثات مع شركة MGM للمشاركة في فيلم Road House، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حيث كانت هنالك العديد من الإشاعات حول بدء العمل على النسخة الجديدة من العمل الذى طرحت النسخة الأولى منه في ثمانينيات القرن الماضى.

وصدر الفيلم الأصلي في عام 1989، ولعب الممثل الراحل باتريك سويزي دور الحارس دالتون، الذي تم تعيينه لتنظيف The Double Deuce، المكان الأقوى والأعلى صوتًا والأكثر صخبًا في جنوب خط Mason-Dixon، حيث يخضع دالتون للاختبار عندما يتعين عليه مواجهة رجل أعمال محلي فاسد.

كما تجري شركة MGM للانتاج محادثات للحصول على حقوق ملكية الفيلم الجديد "Combat School"، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى جيك جيلنهال، ويقوم بإخراجه سام هارجريف "Extraction"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".