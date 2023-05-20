يحتضن استاد" أتاتورك الأولمبي"، الشهير في إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، وذلك بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وكان المان سيتي قد تأهل على حساب حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، بينما حسم إنتر ميلان تأهله للمباراة النهائية عقب تخطي عقبة عدوه اللدود إي سي ميلان.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وقبل أن نستعرض لكم 5 معلومات عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان مساء السبت الموافق العاشر من شهر يونيو القادم ووذلك عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر.

معلومات مثيرة عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية 5 معلومات عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

1- يذكر أنه تم بناء ملعب أتاتورك الأولمبي محاولة تركيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008.

2- تم افتتاح الملعب لأول مرة في عام 2002 كما يعد الملعب الرئيسي للمنتخب التركي.

3- يقع الملعب في منطقة باشاك شهير في المدينة، غرب مضيق البوسفور.

4- كما يتسع لأكثر من 75000 شخص.

5- كا يعد هذا ثاني نهائي خاص بـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تقام على ملعب أتاتورك الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنقل أحداث المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports premium hd 1.