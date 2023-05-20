السفير اليابانى بموريشيوس يستقبل مورى وإيهاب أمين على هامش بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعى

أستقبل السفير اليابانى بدولة موريشيوس رنيجانادون باداياشى، على هامش البطولة الأفريقية السابعة عشر للجمباز الإيقاعى، رئيس الاتحاد الدولى للجمباز اليابانى مستر مورى واتانابى، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى، بمقر السفارة، بحضور ماريا بتروفا ممثلة الاتحاد الدولى، ومسيو لايت رئيس اتحاد الجمباز بدولة موريشيوس، وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية، ومندوب وزير الشباب والرياضة، حيث أثنى السفير اليابانى على التنظيم الرائع للبطولة الأفريقية التى نظمها الاتحاد الأفريقى بالتعاون مع الدولة المنظمة بصورة مشرفة تستحق الإشادة والتحية.

ثم أقام السفير اليابانى عقب اللقاء مأدبة عشاء للضيوف، ثم دار حديث جانبى بينه وبين الدكتور إيهاب أمين الذى أستطاع أن يضع الجمباز المصرى فى مصاف الدول الكبرى، فضلا عن إعتلاه العرش الأفريقى، وعرض أمين على السفير اليابانى بعض النقاط المهمة التى سلكها الاتحاد المصرى منذ انتخابه الدورة السابقة لتطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية، حيث أتت الخطة بثمارها، فى المواعيد التى وضعها وحددها مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه يسعى لأن تكون مصر من أفضل ستة منتخبات على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.