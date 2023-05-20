تجسد الارتباك الشديد له.. شاهد سقطة جديدة لبايدن في اليابان

انتشرت لقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي جو بادين، خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان وهو يتعثر بشكل مقلق على درجات مؤدية لمركز استقبال الوفود.

حيرة بايدن

وأظهرت اللقطة، الرئيس الأمريكي، في حيرة من أمره، بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع.

وقد حول بايدن، انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع "الملاكم"، قبل أن يصافحها، في لقطة غريبة.

اكتشاف بادين المكان الصحيح

وحاول بايدن، اكتشاف المكان الصحيح للتوجه له، بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني، الذي حاول يائسا توجيه الرئيس الأمريكي.

وأثناء نزول الرئيس الأميركي على الدرج، كاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة، ليكمل نزوله بسلام.

هذه اللقطة لم تكن الأولى للرئيس الأمريكي، بل هي واحدة من سلسلة لقطات مشابهة طوال فترة رئاسته.

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ترشح بايدن لانتخابات 2024

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقال ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا، إن "عودة امريكا تبدأ الآن"، مضيفا أنه "سيضمن" عدم حصول بايدن على "أربعة أعوام أخرى" لأن "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

وقال ترامب أمام حشد من أفراد أسرته والمتبرعين "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وقدّم ترامب أوراق ترشحه الجمعة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه من منتجع مارالاغو بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض مجددا.

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفدرالية الأمريكية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.