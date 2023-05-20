السجن 3 سنوات لسائق لحيازته مخدر الهيروين في الإسكندرية

حوادث

عاقبت  محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محب، بمعافبة المتهم " م.ع ب" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنية مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

كانت القضية رقم 18162 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، بورود معلومات أكدتها مصادرها السرية بيقام المتهم " م.ع.ب" سائق، بحيازة وأحراز والاتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى مكان تواجد المتهم ابصرته القوة الأمنية، يقوم بترويج للمواد المخدرة،ممسكا في يده علبة سجائر يخرج منها كيس بلاستيكي يحوي على مادة الهيروين المخدر،لاحد عملائه، فتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ولإذا العميل بالفرار وبتفتيش علبة السجائر، تبين أنها تحوي علي لفافات لمخدر الهيروين،و بتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وحُرر محضر بالواقعة وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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