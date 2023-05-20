مركز الأرصاد السعودي يفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة في الرياض، حيث أصدر تنبيهًا عاجلًا عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حالة الطقس.. تفاصيل الساعات المقبلة

ومن جهته، أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حالة الطقس تستمر، حتى الساعة الحادية عشر من مساء هذا اليوم السبت الموافق 20/5/2023.

المناطق المتأثرة بطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة في التقرير الذي أعده عن حالة الطقس يوم السبت، أن فرص سقوط الأمطار لا زالت قائمة ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ينتج عنها جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

أتربة وانخفاض الرؤية

وأوضح المركز أنه تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، كما يشهد أيضا انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض ومنطقة الشرقية.

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