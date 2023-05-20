«أمطار غزيرة».. بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس مساءا

بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس مساءا، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في بيانه الصادر اليوم أن الطقس خلال الساعات المقبلة غير مستقر، لذا يجب توخي الحذر.

تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

وقال إن هناك استمرار فرصة سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة، موجها الجميع بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات المركز خلال هذه الفترة.

ومن جهته، أكد المركز على أنه من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

ومن جهته، أضاف المركز الوطني من خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استمرار الأمطار حتى منتصف الليل تقريبًا أي إلى الساعة 11 مساءً.

وقال إنه يجب على المواطنين والوافدين متابعة المركز الوطني من أجل التعرف على تفاصيل طقس المملكة خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل التعايش مع تلك الظروف الطقسية المتنوعة.

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر عن حالة الطقس اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية لمتوسطة إلى الغزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول، يُصاحبها زخات من البرد مع رياح مثيرة للرمال والأتربة والغبار.

وفي هذا الصدد، أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، وجود السحب الركامية على مرتفعات عسير ونجران والباحة وتمتد إلى الطائف، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة يصاحبها زخات من البرد.