تفاصيل مهمة بشأن مركبات المقيمين في المملكة العربية السعودية

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، في بيان مهم لها تفاصيل حول عدد المركبات المسموح بامتلاكها لغير السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك ردا على استفسار أحد الوافدين على أراضي المملكة خلال هذه الفترة، والراغبين في امتلاك سيارة، وتم التأكيد على أنه يمكن للمقيم امتلاك مركبتين فقط.

وأوضح المرور من خلال الرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن غير السعوديين يجوز لهم امتلاك مركبات داخل المملكة العربية السعودية، ولكن بما لا يزيد على مركبتين

وجاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الإدارة العامة للمرور من أحد المستفيدين قال من خلاله: «هل يحق للمقيم الذي يعمل بمهنة عامل منزلي امتلاك سيارة».

تفاصيل حول نظام المرور السعودي

نظام المرور السعودي يعمل على تحديد جميع الضوابط الخاصة بملكية المركبات داخل المملكة العربية السعودية، ونقل ملكيتها أيضا، كما تنص المادة السابعة بنظام المرور على جواز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، بجانب استمرار مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة على جميع الرسوم وكل ما يترتب على تلك المركبة من التزامات.

ومن جهته، يسعى المرور السعودي خلال هذه الفترة على التواصل مع جميع المواطنين والوافدين على الأراضي السعودية، بهدف التسهيل عليهم خلال هذه المرحلة والرد على العديد من استفساراتهم وتوفير الوقت والجهد على الجميع.