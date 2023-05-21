المنتج محسن جابر: أم كلثوم خط أحمر وأرفض تجربة عمرو مصطفى في استخدام صوتها بتقنية الذكاء الاصطناعي

أصر المنتج محسن جابر، على رفضه لتجربة الملحن عمرو مصطفى في استخدام صوت كوب الشرق الراحلة أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي روج لها الأخير خلال الساعات الماضية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “الأغنية الجديدة بالذكاء الاصطناعي بالفعل، لكن تم وضع صورة أم كلثوم للترويج له.. ممكن يسميها سوسن أو نوال.. لكن تغنيها أم كلثوم هنا يخالف القانون!”.

وأكد أنه لا يوافق على تجربة عمرو مصطفى في صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، مضيفًا: “ما يجرب في المغنيين الحاليين.. برغم علاقتي الوطيدة ماينفعش يستخدم الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها، فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم”.



وتابع: “إللى هيعمله النهارده هيتعمل فيه بكره ويتم الاعتداء على حقوقه الخاصة بالملكية الفكرية.. فبلاش نلعب في التراث، خاصة أغاني موسيقار الأجيال عبد الوهاب والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم”.



وأكد أن أم كلثوم وعبد الوهاب، بمثابة خط أحمر في الفن المصري، محذرا: “بعد أم كلثوم هيعملوا أغاني بالذكاء الاصطناعي لعبد الوهاب.. مايحدث أن عمرو مصطفى بيعتدي على صوت أم كلثوم وبكرة سيتم الاعتداء على أعماله بالذكاء الاصطناعي”.



واختتم في رسالته لعمرو مصطفى: “جرب في إلى عايشين دلوقتي بلاش أم كلثوم طريقك مسدود مسدود”.

تفاصيل استخدام صوت أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي



قرر الملحن عمرو مصطفى إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، بعد نحو 5 عقود على وفاتها مستخدمًا تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.



ورغم تفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الفيديو معبرين عن حماسهم لسماع الأغنية كاملة، فإن المنتج محسن جابر اعترض على هذه الخطوة بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق.