نزار الفارسي يضع ياسمين الخطيب في مأزق... شاهد ماذا فعلت معه

بعد تصدرها التريند... ياسمين الخطيب تثير الجدل بشأن زيجاتها وهذا ما أصدمت به نزار الفارسي











في حلقة قوية مليئة بالصدمات والمفاجأت الغير متوقعة ولأول مرة تظهر للجمهور أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب حالة من الجدل والإثارة حول تصريحاتها الجريئة،وفورًا منذ ظهورها

الخاص مع الإعلامي نزار الفارسي ببرنامج "تابوو" المذاع عبر فضائيات شاشة "دجلة "والذي يستضيف أشهر النجوم في الوطن العربي ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تصدرت تريند محركات بحث جوجل، وأصبحت حديث السويشيال ميديا





وكشفت ياسمين عن أسرار مثيرة بشأن زيجاتها السابقة وغيرها من الأمور.





ياسمين الخطيب تصدم نزار الفارسي بشأن هذاالقرار

وأضافت:" زوجي الأول كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية، والتالتة كانت

لعنات، واعتبر الماضي شئ سيء بالنسبة لي مع زيجاتي لأني انتهيت بالفعل ولم أستمر معهم".







ياسمين الخطيب تكشف عن سر جمالها بهذه الوصفة



وتابعت: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أحب الطعام المسلوق".





وأشارت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".



ياسمين الخطيب تثير الجدل بشأن الحجاب



وأكدت:" زوجة الشيخ محمد رفعت مكانتش محجبة وزوجة الشيخ الباقوي كذلك، كبار مشايخ الأزهر ليهم صور مع زوجاتهم غير محجبات".







وأردفت:" سيدات الطبقات الارستقراطية مكانوش بيلبسوا حجاب لكن كان زي شعبي واللي فرضه في الوقت دا كان الفكر السلفي".



ياسمين الخطيب تفتح النيران على المحجبات لهذا السبب!



واختتمت:" أن الحجاب لم يكن موجودا في مصر قبل فترة الثمانينيات وارتدته النساء بعد تلك الفترة كزي شعبي"

ياسمين الخطيب تثير الجدل لهذا السبب!

وعلى صعيد آخر، عادة ما تتعمد ياسمين في إثارة الجدل حول ظهورها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلالات جريئة ملفته للإنتباء مما يسبب إلى غضب كثير من متابعينها.