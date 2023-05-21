الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل

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الاستعلام عن انتهاء الاقامة

ننشر لكم في السطور التالية طريقة وخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل.

ويبحث الناس داخل المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث جوجل، على طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل عبر أبشر

وتوفر الفجر في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل، وإليكم عبر منصات "أبشر"، والتي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية.

تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الخاص بك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني والرقم السري.

الضغط على ايقونة الاستعلامات الإلكترونية

اختر الجوازات.

يظهر أمامك خانتين قم بكتابه رقم الإقامة بطريقة صحيحة في الخانة الأولى.

قم بكتابه الرقم المرئي الذي يظهر أمامك.

اضغط على كلمة عرض وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.

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خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون ابشر

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون أبشر عن طريق بعض الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة العمل.

اضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اضغط علي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الجواز والرمز المرئي الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمقيم.

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