الاستعلام عن زيارة عائلية 2023 برقم الجواز.. إليكم شروط التقديم

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الاستعلام عن زيارة عائلية 2023 برقم الجواز

الاستعلام عن زيارة عائلية 2023 برقم الجواز، وشروط التقديم، كل ما تريدون معرفته سيتم توفيره في السطور التالية، عبر بوابة الفجر الالكترونية.

طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية 2023 برقم الجواز 

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرة الالكترونية.

قم بالضغط على ايقونة الاستعلام عن الطلب، الموجود في الصفحة الرسمية.

اختر جملة البحث عن طلب لوزارة الخارجية.

ستظهر امامك مجموعة من الخانات الفارغة ملاء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مثل رقم

جوزارة السفر ورمز التحقق، والاسم ورقم الهاتف.

قم بإدخال رقم الطلب بصورة صحيحة في الخانة الخاصة به.

إدخال رقم السجل، ومن ثم إدخال رمز التحقق.

قم بالضغط علي كلمة استعلام من أجل الحصول علي طلب زيارة عائلية.

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل

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دون كفيل.. كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية؟

شروط تقديم الطلب

شروط الواجب توافرها لسهولة الحصول علي طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 

توفر إقامة سارية لمن يقدم الطلب.

أن يكون المتقدم للطلب بحوزته جواز سفر ساري لفترة طويلة ممتدة حتى الستة أشهر.

يشترط أن تكون كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الخارجية مكتوبة باللغة العربية.

يجب ان يكون طلب الزيارة العائلية للاقارب من الدرجة الأولى فقط.

لا يجوز تقديم طلب الزيارة العائلية في مواسم الحج والعمرة.

دفع رسوم الزيارة العائلية كاملة.

لا بد وأن تكون مدة الإقامة ثلاثة أشهر أو أكثر.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء وعقد الزواج.

جب الا يزيد عمر الابناء عن 18 عاما.

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