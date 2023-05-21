استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب وشروط الحصول عليها، من أكثر العبارات بحثا على جوجل من جانب الأشخاص المهتمين بتفاصيل طلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية.

ويحرص موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية الكشف التفاصيل الكاملة لكي يستعلم كل مغترب مقيم في المملكة العربية السعودية عن طلب الزيارة العائلية وتفاصيل نحوها.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

وننشر أبرز التفاصيل والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب وشروط الحصول عليها، حيث يمكنك الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عن طريق الدخول علي منصة التأشيرة الالكترونية التي توفرها وزارة الخارجية السعودية للتسهيل علي المواطنين، وإليكم الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرة الالكترونية.

الضغط على ايقونة استعلام، الموجود في الصفحة الرسمية.

اختر جملة البحث عن طلب لوزارة الخارجية.

إدخال رقم الطلب بصورة صحيحة في الخانة الخاصة به.

إدخال رقم السجل، ومن ثم إدخال رمز التحقق.

الضغط علي كلمة استعلام من أجل الحصول علي طلب زيارة عائلية.

شروط الحصول علي طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

توفر إقامة سارية لمن يقدم الطلب.

أن يكون المتقدم للطلب بحوزته جواز سفر ساري لفترة طويلة ممتدة حتى الستة أشهر.

اولا يشترط أن تكون كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الخارجية مكتوبة باللغة العربية.

يجب ان يكون طلب الزيارة العائلية للاقارب من الدرجة الأولى فقط.

لا بد وأن تكون مدة الإقامة ثلاثة أشهر أو أكثر.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء وعقد الزواج.