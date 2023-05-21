ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية خطوات استعلام عن تأمين طبي 1444 بالخطوات من خلال الرابط chi.gov.sa، حيث يوفر التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية تغطية صحية للمواطنين والمقيمين، ويتم إدارته من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

والتأمين الطبي في السعودية يتم تمويله من خلال دفعات مالية من الحكومة والمشاركة في التأمين من قبل أفراد الجمهور المؤهلين، كما تشمل خدمات التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية تغطية العلاج الطبي اللازم في المستشفيات والعيادات الخاصة، والأدوية والعلاجات المتاحة في الصيدليات، والعلاج النفسي والتأهيل الطبي، والمعالجة الطبية للأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

يمكن للمؤمن عليه الاستفادة من خدمات التأمين الطبي عن طريق تسجيل الاشتراك في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو من خلال الزيارة الشخصية لإحدى فروعها.

وعن الفئات المستحقة للتأمين الطبي فضلا عن خطواتا لاستعلام عن التأمين الطبي 1444، إليكم ابرز وأهم التفاصيل:

الفئات المستحقة للتأمين الطبي

المواطنين السعوديين:

يتم توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

المقيمين الذين يعملون في القطاع العام:

يتم توفير التأمين الصحي لجميع المقيمين الذين يعملون في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أصحاب العمل والموظفين وأسرهم.

المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص:

يمكن للمقيمين العاملين في القطاع الخاص الاشتراك في التأمين الصحي الاختياري، ويستطيعون الاشتراك فيه بدفع رسوم اشتراك شهرية.

الأسر المنتجة والفقيرة:

يتم توفير التأمين الصحي للأسر المنتجة والفقيرة، ويتم تحديد الأسر المستحقة للتأمين الصحي بناءً على معايير الاستحقاق المحددة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

المرضى الذين يتلقون العلاج الطبيعي:

يتم توفير التأمين الصحي للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، وذلك بتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم.

الأشخاص ذوي الإعاقة:

يتم توفير التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك بتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي 1444

‏تسجيل الدخول إلى مجلس الضمان الصحي.

‏اختيار ايقونة استعلام عن حالة التأمين

‏اضغط على ايقونة الدخول للخدمة

إدخال رقم بطاقة الهوية بالنسبة للمواطنين ورقم الإقامة بالنسبة للوافدين

كتابه رقم التحقق المرأة الظاهر أمامك

تظهر أمامك جميع تفاصيل بطاقتك التأمينية