الفجر تهنئ أماني حسن لحصولها علي ماجستير معالجة البرامج لقضايا الفساد المالي والإداري

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس رسالة ماجستير للباحثة أماني محمد محمد حسن الشغنوبي بعنوان " معالجة البرامج الحوارية لقضايا الفساد وعلاقتها باتجاهات طلاب الجامعات نحو السلطة " دراسة ميدانية تحليلية طبقت علي عينة طبقية قوامها 457 مفردة من طلاب الجامعات المصرية ( جامعة عين شمس – جامعة الزقازيق – جامعة الأزهر- أكاديمة الشروق) في الفرقتي الأولي والثانية. وقامت الباحثة بتحليل عينة من البرامج الحوارية برنامج

).Dmc(الحكاية –علي مسؤليتي – مساء

وتناولت الدراسة رصد وتحليل المعالجة الاعلامية لقضايا الفساد المالي والإداري للبرامج الحوارية محل الدراسة ومعرفة مدي تأثير هذا التناول علي اتجاهات طلاب الجامعات نحو السلطة في الفترة من يوليو 2019 إلي أكتوبر 2022 وكذلك التأثير السلبي لكثرة تلك القضايا داخل المجتمع علي المصداقية والثقة تجاة السلطة.

كما أثبتت الدراسة أن لقضايا الفساد المالي والإداري تأثيرا علي مصداقية السلطة فكلما زاد انتشار القضايا داخل المجتمع تقل المصداقية والثقة تجاة السلطة العامة وقد استدلت الباحثة علي أمثلة من الواقع الحالي داخل الدراسة، وجاءت الهيئات الحكومية كأكثر المؤسسات التي يقع فيها الفساد داخل الدولة حيث جاءت في الترتيب الأول بنسبة بلغت 36،56%.

جاء مظهر "الرشوة " في الترتيب الأول كأكثر المظاهر انتشارا بنسبة بلغت 24،71%، كما جاء برنامج " يجدث في مصر " في الترتيب الأول كأفضل البرامج مشاهدة بالنسبة للمبحوثين يلية برنامج الحكاية وكذلك تصدر القنوات الخاصة كأفضل القنوات التي يحرص علي مشاهدتها حيث جاء في الترتيب الأول قناة ام بي سي مصر.

وأشرف علي الرسالة الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم استاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام والعلاقات العامة جامعة النهضة وعميد كلية تكنولوجيا الاعلام جامعة سيناء، والدكتور مؤمن جبر عبد الشافي مدرس الاعلام بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس.

وتكونت لجة الحكم والمناقشة من الاستاذ الدكتور محمد معوض ابراهيم، والاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم الدسوقي رئيس قسم الاعلام وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتورة نورة حمدي أبو سنة أستاذ الإعلام المساعد بكلية الاعلام التربوي جامعة المنوفية، وقد حصلت الباحثة علي تقدير عام امتياز بعد إشادة اللجنة بموضوع الرسالة ومضمونها وإنه ا من أفضل الرسائل العلمية في هذا المجال حيث احتوت الدراسة علي 229 مرجعا ومصدرا علميا، 54رسالة ماجستير ودكتوراة، 57 بحثا منشورا، 60 كتابا، 52 مرجع أجنبي.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: توفير الحماية الكاملة للمبلغين عن الفساد، إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد والأستفادة من التقارير العالمية التي تصدرها المنظمات الدولية المستقلة بتصحيح الأوضاع الحقوقية.