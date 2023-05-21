عاجل| انتخاب خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.

انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

وأكد أنه تم انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالي، ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، بعد انعقاده اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

إجماع أصوات وزراء الصحة العرب

وأشار «عبدالغفار» إلى أن انتخاب وزير الصحة المصري، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.