عاجل| انتخاب خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالي

منوعات
وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.

انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

وأكد أنه تم انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالي، ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، بعد انعقاده اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

إجماع أصوات وزراء الصحة العرب

وأشار «عبدالغفار» إلى أن انتخاب وزير الصحة المصري، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقناة الناقلة

عاجل| مصر تصدر بقيمة 2.3 مليار دولار ملابس للولايات المتحدة الأمريكية

محمود الخطيب يقرر فسخ عقد نجم الأهلي

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

متي موعد مباراة الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

عاجل| ضبط شركتين قاموا بالتواطؤ فى التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن ريال مدريد

مقابل 4 ملايين دولار.. الأهلي على بعد خطوات من حسم الصفقة الكبرى