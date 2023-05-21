ارتفاع واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

نمت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.9% خلال العام الماضي مسجلة 6.8 مليار دولار، فيما استحوذت الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية على 33.6% من إجمالي تلك الواردات بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار، وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 9.1%مقارنة بعام 2021 مسجلة 2.3 مليار دولار، ومثلت الصادرات من الملابس الجاهزة 57.9% من إجمالي الصادرات المصرية وبقيمة بلغت 1.3 مليار دولار.

 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف الشهر الجاري عن تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي المقبل، مقارنة بما كان مخصصًا من قبل عند مستويات 8 مليارات جنيه.

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