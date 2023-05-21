للمرة الثانية.. نتنياهو يعقد اجتماعًا لحكومته بنفق تحت الأقصى

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، اجتماعها الأسبوعي في منطقة الأنفاق أسفل المسجد الأقصى والمحاذية لحائط البراق، للمرة الثانية بعد اجتماع مماثل في العام 2017.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، "إننا اليوم نعقد اجتماعنا هذا قرب الأقصى؛ لنوضح ونؤكد ارتباطنا كيهود بالمدينة المقدسة، وإن الشعب اليهودي موجود هنا منذ 3000 عام وعاصمتنا القدس قبل لندن وواشنطن حسب تعبير نتنياهو.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الحكومة عقدت اجتماعها في القدس الشرقية، وستتخذ عدة قرارات لمشاريع تخص المدينة.

ومن جهة أخرى، عبرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس عن استنكارها لهذه الخطوة الإسرائيلية التي من شأنها العمل على تهويد المدينة، وطمس الهوية العربية الإسلامية.

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