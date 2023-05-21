أمريكا تعتزم استثمار 600 مليار دولار للبنية التحتية حول العالم بحلول 2027

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، عن خطوات ملموسة لتنفيذ رؤية الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII) لتعبئة 600 مليار دولار بحلول عام 2027 في استثمارات البنية التحتية حول العالم.

و حسب بيان تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فقد تضمن الإعلان دعم القطاعين العام والخاص لمشروع مفاعل وحدات صغيرة في رومانيا من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار، بما في ذلك خطاب اهتمام من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لما يصل إلى 99 مليون دولار من برنامج المضاعف الهندسي للبنك.

وتابع البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، أصدر كل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) خطابات اهتمام لدعم محتمل يصل إلى 3 مليارات دولار ومليار دولار على التوالي لنشر المشروع.