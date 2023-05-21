السعودية توقع اتفاقية شراء لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 4550 ميجاوات، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس ) تشمل هذه المشروعات الجديدة (مشروع الرس2) بسعة تبلغ 2000 ميجاوات وسعر شراء الكهرباء للمشروع 6.36 هللات لكل كيلووات ساعة، و(مشروع سعد2) بسعة 1125 ميجاوات وسعر شراء الكهرباء 6.72 هللات لكل كيلووات ساعة، و(مشروع الكهفة) بسعة 1425 ميجاوات وسعر شراء الكهرباء 6.63 هللات لكل كيلووات ساعة، حيث من المتوقع أن تسهم المشروعات الثلاثة في تزويد نحو 750 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنويًّا.