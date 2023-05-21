الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بتوقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان إعلانًا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.

وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن يكون إعلان وقف إطلاق النار خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على جهود السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبّرت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في الخرطوم منتصف الشهر الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع ما أدى لتدهور الوضع الإنساني في البلد العربي الأفريقي.

وساهمت الإمارات في إجلاء مئات الأشخاص من الفئات الأكثر احتياجا ضمن جهود إجلاء الرعايا الأجانب من مناطق الصراع في السودان.