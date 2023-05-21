الرئيس التونسي: أزمة الخبز مفتعلة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس.

وأضاف سعيد أنه "من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".

وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك في تصريحات للرئيس التونسي عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، أمس السبت.

كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن "تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات".

وتواجه تونس نقصا في السلع الأساسية وهو الأمر الذي تفاقم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وتعطيل إمدادات القمح.

وفي نفس الوقت تعاني تونس من أزمة مالية خانقة تسببت في نقص الكثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.