الحكومة البحرينية توافق على تحصيل القيمة المضافة بعد البيع

أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم الأحد، موافقتها على اقتراح نيابي بشأن تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع.

وبحسب صحيفة "البلاد" المحلية، فإن الحكومة ستعمل على تنفيذ المقترح الذي تقدم به النائب أحمد السلوم فور الانتهاء من النواحي القانونية والفنية لتطبيق آلية تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد.

ومن ناحيته، أكد النائب السلوم، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة تتماشى مع مقتضيات خطة التعافي الاقتصادي، وتمنح المستثمرين فرصة لتوفير المبالغ المقتطعة لصالح القيمة المضافة قبل عملية البيع والمساهمة في ضخ تلك المبالغ لتنمية القطاعات الحيوية.