شروط التقديم على قرض تمويل الاسرة الجديدة 1444 وكيفية التقديم

بنك التنمية الاجتماعية .. شروط التقديم على قرض تمويل الاسرة الجديدة 1444 وكيفية التقديم أعلنت الحكومة السعودية عن توفير خدمة تمويل فوري للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف رفع الحالة المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المالية الطارئة. وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة شاملة لتحسين الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

ويمكن للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من هذه الخدمة المُقدمة عبر منصة "سلفة" المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والتي تتيح لهم الحصول على تمويل فوري خلال دقائق دون ضمانات ودون تحويل راتب. وتأتي هذه الخدمة بشروط ميسرة ومناسبة لمتطلبات الفئات المستهدفة، وتتميز بالسرعة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم.

ويتم تقديم الخدمة من خلال منصة "سلفة" المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والتي توفر للمستخدمين عددًا من الخيارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم المالية الطارئة. ويمكن للمستخدمين الدخول على المنصة وتقديم طلب للحصول على التمويل الفوري، وسوف يتم تحويل المبلغ المطلوب في حسابهم دون الحاجة إلى أي ضمانات أو تحويل راتب. وتتميز خدمة "سلفة" بالمرونة في السداد، حيث يمكن للمستخدمين تحديد فترة السداد المناسبة لهم، وتحديد طريقة السداد المفضلة، سواء كان ذلك عبر الدفع الآلي من الراتب أو الدفع اليدوي.

شروط التقديم على قرض تمويل الاسرة الجديدة 1444 وكيفية التقديم

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم المالية الطارئة، وتحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتممع. وتعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني.

ويمكن للموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الدخول على منصة "سلفة" وتقديم طلب الحصول على التمويل الفوري، وسوف يتم الرد عليهم بشكل فوري وتحويل المبلغ المطلوب إلى حسابهم. وتتميز هذه الخدمة بالمرونة والسهولة في الاستخدام، حيث لا يتطلب الحصول عليها أي ضمانات أو تحويل راتب، وتأتي بشروط ميسرة ومناسبةللفئات المستهدفة. ويتيح استخدام هذه الخدمة تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للموظفين، وتوفير حلول مالية سريعة وفعالة لهم، دون الحاجة إلى الانتظار لمدة طويلة للحصول على التمويل اللازم.

شروط قرض الاسرة الجديدة 1444

عدم تخطي عمر المتقدم 70 عامًا، والكفيل 55 عام. لا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين. لا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال. عدم تجاوز نصيب الفرد من الدخل لمبلغ 3000 ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بقسمة الدخل الشهري لعائل الأسرة على عدد الأفراد. يتاح للرجل التقدم بطلب في حال كان (متزوج – أرمل – مطلق) ولديه طفلًا أو أكثر. يمكن للمواطنة تقديم على تمويل الأسرة في حال كانت (مطلقة – أرملة – مهجورة) ولديها طفلًا أو أكثر. يجب ألا يقل عمر المهجورة عن 30 عام، ولا يقل سن أصغر طفل لديها عن سنة واحدة.

كيفية التقديم على قرض الاسرة في بنك التسليف 1444

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف).

الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالتقديم.

الضغط على أيقونة «تسجيل جديد».

الضغط على خيار تقديم في قائمة البرامج في خيارات منتجات الأفراد.

الدخول على قائمة المنتجات في خيار تمويل الأسرة، ثم الضغط على مربع «تقديم».

تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، إلخ.

مراجعة كافة البيانات المُسجلة والتأكد من صحتها جيدًا.

في هذه الخطوة يقوم البنك بإرسال رسالة خاصة إلى رقم هاتف المستخدم من أجل تفعيل الحساب.

تحديد موعد من أجل الذهاب إلى أقرب فرع للبنك من أجل تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر على مربع «حفظ».

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التسليف عن إمكانية الحصول على تمويل الأسرة، وأوضح البنك بعض التفاصيل حول القرض، مثل قيمته والشروط اللازمة للحصول عليه. وبحسب بنك التنمية الاجتماعية، يمكن للمتقدم الحصول على قرض الأسرة بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال، شريطة عدم الاستفادة من أي منتج تمويلي سابقًا. ويحق للمتقدم الحصول على التمويل إذا توافرت لديه شروط التمويل العامة التي تم الإعلان عنها في المقال.

كما يمكن للراغبين في الحصول على تمويل الأسرة التعرف على المنتج المناسب لهم عن طريقزيارة موقع البنك الرسمي والنقر على قائمة منتجات الأفراد، ثم اختيار خيار التمويل الاجتماعي. ومن خلال إدخال بعض البيانات الأساسية، مثل الجنس والعمر والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، سيتم عرض المنتجات المناسبة للمتقدم، والتي يمكن الاختيار من بينها. ومن الممكن أن يتاح للمتقدم أكثر من منتج تمويلي يمكنه الاختيار من بينها. يهدف البنك إلى توفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين ورفع مستوى الرفاهية المالية للأسر في المجتمع.