الخزانة الأمريكية تعلن الموعد النهائي الحتمي لرفع سقف الدين



صرحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية بأن الأول من يونيو حزيران هو الموعد النهائي الحتمي والذي لا رجعة فيه لرفع سقف الدين.

وقالت يلين في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة رويترز الأحد الحادي والعشرين من مايو أيار، إنه في حالة إخفاق الكونغرس في رفع سقف الدين سيكون هناك خيارات صعبة فيما يتعلق بالمدفوعات للأميركيين.

وأضافت: "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو حزيران وربما في الأول منه، وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي.

وبسؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل منتصف الشهر المقبل، شددت يلين على أن هناك حالة عدم يقين حول موعد حدوث ذلك بالظبط، مشككة في مسألة أن تكفي الأموال حتى ذلك اليوم.

وتابعت: هناك دائما عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق، وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك، لكن حسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو حزيران ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن صرح في وقت سابق اليوم بأنه مستعد لخفض الإنفاق، لكنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقًا لشروطهم وحدهم.

من جانبه، صرح كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب بأن بايدن يبدو وأنه يرغب في التخلف عن السداد أكثر من رغبته في التوصل إلى صفقة.

ومع ذلك شدد على أنه تمت مناقشة جداول زمنية مختلفة حول سقف الدين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناطق ذات الأرضية المشتركة في المحادثات.