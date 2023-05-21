جمارك دبي تضبط 330 طنا من المواد المخالفة لـ " اتفاقية سايتس" خلال 3 سنوات

أعلنت “ جمارك دبي ” نجاحها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في ضبط ما يقرب من 330 طنا وأكثر من 200 عينة حيوانية ونباتية مخالفة للاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وأجزائها ومشتقاتها "سايتس" والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1990.

وتدعم جهود جمارك دبي في التصدي للاتجار غير المشروع في المواد والنفايات الخطرة الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة، تزامنًا مع عام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين" COP28 " العام الجاري، والسعى إلى تحقيق تقدم وإيجاد فرص ابتكارية من أجل عالم آمن مناخيًا مع خلق مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضحت جمارك دبي أن قطاع التفتيش الجمركي كان له دور رئيسي في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة عبر حملات واسعة للتوعية العامة بأهمية حماية الحيوانات والنباتات من خطر الانقراض عبر تنظيم معارض متتابعة لنماذج من المواد التي تم ضبطها ومجسمات ومعلومات عن هذه الحيوانات والنباتات استهدفت توعية الجمهور بأهمية المحافظة على الكائنات الحية المعرضة للانقراض، وإبراز أهميتها في حماية الحياة الطبيعية بما يدعم مبادرة "الجمارك الخضراء" التي أعلنت عنها جمارك دبي مطلع العام الجاري.

و تمثل “ الجمارك الخضراء” نموذجًا للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة عن طريق بناء قدرات مفتشي الجمارك والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقيات البيئية الدولية.

و تدعم هذه المبادرة النوعية الحفاظ على البيئة بمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة، كالمواد الكيميائية وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

ونوهت جمارك دبي إلى رفع مستوى كفاءة المفتشين وتدريبهم على جميع أساليب التهريب، تعزيزًا للتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض إضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف عليها والاستفادة منها في عمليات الضبط فضلًا عن استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، ومنها النظام المتطور لفحص الحاويات، ونظام "محرك المخاطر" الذي طورته الدائرة لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقًا.

جدير بالذكر، أن من الضبطيات المخالفة لاتفاقية سايتس تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب 64 طائرًا حيًا من نوع "الصقر الحر" وذلك في محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ما يُعد مخالفًا لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة حيث لا تحمل الشحنة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استنادًا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس".