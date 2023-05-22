ماذا تحمل لك توقعات برج الدلو 22 مايو 2023؟

تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.



ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

برج الدلو:



تخطط هذا الاسبوع لقضاء اغلب الوقت مع الاصدقاء، تقسم الاسبوع في عدد من النزهات التي توزعها ما بين العائلة والاصدقاء والزملاء في العمل، تشعر بالراحة والهدوء في العمل، يعرض عليك احد الاشخاص صفقة، انتبه من ان توافق على الفور حتى لا تتعرض للنصب