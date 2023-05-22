نصائح مهمة لمواليد برج الحوت 22 مايو 2023

الفجر الفني
بوابة الفجر

 


تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار  عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.


ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

 

برج الحوت:
 

يجب عليك ان تحل الخلافات التي وقعت بينك وبين احد الزملاء في العمل، تتطرح عليك الكثير من الخيارات التي تتميز إنه ا جيدة في اغلبها، تشعر بالحيرة، عليك ان تتخذ قرارات صحيحة حتى لا تندم لاحقًا، تفكر برفض دعوى لمناسبة اجتماعية، لا تتسرع بالرفض وفكر مليًا

 

 

توقعات حظك الحوت
Elfagr.org

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