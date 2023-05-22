عطل فني مفاجئ يضرب انستجرام في مصر.. ما القصة؟

تفاجئ عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتعطيل الخدمة ومنع دخولهم إلى حسابتهم.

وخلال الدخول ظهرت رسالة لجميع المستخدمين تعتذر فيها شركة ميتا عن العطل، حيث كتبت: "عذرا، هناك خطأ ما ونحن نعمل للحصول على هذا الثابت بأسرع ما يمكنط.

وحتى الآن لم يتم إصلاح العطل، ولم يصدر أي بيان للكشف أسباب العطل.

يشار إلى أن رواد موقت التدوين المصغر، “تويتر” قد تداولوا عدة تغريدات تفيد بوجود عطل في خدمة انستجرام وعدم القدرة في تصفح المنصة أو تفقد الرسائل.