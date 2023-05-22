كم عدد المستخدمين المتأثرين من عطل إنستجرام

تعرض تطبيق إنستجرام للصور ومقاطع الفيديو، المملوك لشركة ميتا، لعطل فني قطع الخدمة عن نحو 100 ألف مستخدم حول العالم.

وذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستجرام انقطعت عن 98 ألف مستخدم اليوم الأحد.

ويرصد موقع "داون ديتكتور" حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.

وتفاجئ عدد كبير من رواد “إنستجرام”، بتعطيل الخدمة ومنع دخولهم إلى حسابتهم، فخلال الدخول ظهرت رسالة لجميع المستخدمين تعتذر فيها شركة ميتا عن العطل، حيث كتبت: "عذرا، هناك خطأ ما ونحن نعمل للحصول على هذا الثابت بأسرع ما يمكنط.

وحتى الآن لم يتم إصلاح العطل، ولم يصدر أي بيان للكشف أسباب العطل.

يشار إلى أن رواد موقت التدوين المصغر، “تويتر” قد تداولوا عدة تغريدات تفيد بوجود عطل في خدمة انستجرام وعدم القدرة في تصفح المنصة أو تفقد الرسائل.