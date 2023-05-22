ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الأخيرة

الفجر الرياضي
هدافي الدوري الإنجليزي
هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان وذلك قبل انطلاق أحداث مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة البريميرليج (الجولة الأخيرة).

موعد انطلاق الجولة الأخيرة

وقبل أن نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فإنه من المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة  "البريميرليج"، يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتواجد  النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدف.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الأخيرة

ونوفر لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق أحداث مباريات الجولة الثامنة والثلاثين.

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي- 36 هدف

2 - هاري كين- توتنهام - 28 هدف

3 - إيفان توني- برينتفورد - 20 هدف

4 - محمد صلاح - ليفربول - 19 هدف

5 – كاليوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 18 هدف

6 – ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد- 16 هدف

7 – جابرييل مارتينيلي - آرسنال - 15 هدف

8 – مارتن أوديجارد - آرسنال - 15 هدف

9 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 14 هدف

10 - الكسندر ميتروفيتش - فولهام - 14 هدف

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