ads

تعرف على كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟

السعودية
الحجاج
الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الاستعداد  لمنح تصاريح الحج لموسم حج هذا العام، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"

تزايد البحث عن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهاء إجراءات التسجيل النهائية.

وعن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، تصدر وزارة الحج والعمرة السعودية، تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، عن طريق منصة "أبشر".

فتح باب الحجز لحجاج أخرين

كما ستقوم وزارة الحج بحصر الطلبات الغير مكتملة أو للمواطنين الذين ألغو الحجز لأي سبب، وسوف تتيح الحجز لحجاج أخريين، سوف يتم فتح باب الحجز لهم حتى يوم السابع عشر من شهر ذي الحجة 1444.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

رغبته حسمت الأمر.. نجم منتخب مصر يقترب من الانضمام إلى الأهلي

صفقة الأهلي الجديدة.. نجم الدوري المصري يوافق على الانتقال إلى القلعة الحمراء

عاجل| مصر تصدر بقيمة 2.3 مليار دولار ملابس للولايات المتحدة الأمريكية

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. مبابي يساند فينيسيوس جونيور في محنته

عاجل| مصر تنتج 726 ألف طن لحوم خلال عام 2021

متي موعد مباراة الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة.. 8 لاعبين يغادرون و5 صفقات منتظرة