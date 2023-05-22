تعرف على كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الاستعداد لمنح تصاريح الحج لموسم حج هذا العام، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"

تزايد البحث عن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهاء إجراءات التسجيل النهائية.

وعن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، تصدر وزارة الحج والعمرة السعودية، تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، عن طريق منصة "أبشر".

فتح باب الحجز لحجاج أخرين

كما ستقوم وزارة الحج بحصر الطلبات الغير مكتملة أو للمواطنين الذين ألغو الحجز لأي سبب، وسوف تتيح الحجز لحجاج أخريين، سوف يتم فتح باب الحجز لهم حتى يوم السابع عشر من شهر ذي الحجة 1444.