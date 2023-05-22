هذه شروط الحصول على تصريح الحج

كشفت السلطات في المملكة العربية، السعودية، عن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، يمكنك التعرف على شروط استخراج التصاريح.

مرحلة التقديم على الحج

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على twitter، إنه ينبغي على الذين أتموا مرحلة التقديم على الحج استكمال التحصينات اللازمة والمتمثلة في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، ولقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال ال 5 سنوات الماضية، وكذلك الأنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيم هذا الموسم، مؤكدة ان ذلك شرط أساسي لإصدار التصاريح. التطعيمات قبل السفر للحج

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن التطعيمات يتم أخذها من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي، مؤكدة على أهمية استشارة الطبيب بشأن تلك اللقاحات المبنية على تاريخ آخر تطعيم سابق.

وأوضحت أنه من الضروري أخذ لقاح الحمى الشوكية للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في السنوات الخمس الماضية.

وأشارت إلى أن هذه اللقاحات مفيدة يجب أن يأخذها الحجاج ما يصل إلى عشرة أيام قبل الحج، موضحة أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي.

منح تصاريح الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الاستعداد لمنح تصاريح الحج لموسم حج هذا العام، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وتزايد البحث عن كيفية الحصول على تصريح الحج عبر "أبشر"؟، بعد سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهاء إجراءات التسجيل النهائية.