شروط القبول في الحرس الوطني العسكري في السعودية

السعودية
الحرس الوطني السعودي
الحرس الوطني السعودي

وضعت وزارة الحرس الوطني السعودي، عدد من الشروط الواجب توفرها حتى يتم القبول في وزارة الحرس الوطني العسكري والتي جاءت كالتالي.

‏ شروط القبول في الحرس الوطني العسكرية 1444/2023

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ان يكون الحد الأدنى لطول الشخص هو 160 سم.

الحصول على تقدير جيد في التخصص المطلوب من جانب الوزارة.

‏يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفي حالة الزواج لا بد وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية وغير أجنبية.

النجاح في الكشف الطبي وأن يكون لائقًا من الناحية الطبية.

عدم اتهام المتقدم بأي قضايا أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.

تقديم بطاقة تصنيف سارية حتي لحظة التقديم.

‏أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية.

نتائج القبول 

وكانت وزارة الحرس الوطني، أكدت أن القبول يكون عبر استلام رسالة نصية من الجهة المختصة عبر الهاتف الجوال الذي وضعه المتقدم في ملفهأثناء التقديم كما نشر الوطني السعودي خطوات الحصول على نتائج التقديم والشروط الواجب توفرها في المتقدمين.

وأكدت أن القبول يكون عبر استلام رسالة نصية من الجهة المختصة عبر الهاتف الجوال الذي وضعه المتقدم في ملفهأثناء التقديم كما نشر الوطني السعودي خطوات الحصول على نتائج التقديم والشروط الواجب توفرها في المتقدمين.

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