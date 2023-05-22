ننشر لكم في السطور التالية موعد تسجيل معهد الإدارة العامة 1444 في السعودية عبر بوابة المتدربين الإلكترونية، حيث يرغب العديد من المتدربين في معرفة رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444 عبر بوابة المتدربين الإلكترونية.

ويتم الاستعلام عن لنتائج عبر trainees.ipa.edu.sa الإلكترونية، حيث كشف معهد الإدارة العامة عن نتائج القبول في البرامج التدريبية التي ينفذها خلال الفصل الأول من العام التدريبي 1444 هـ.

ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط المعهد الإلكتروني، والذي يقدم برامج تدريبية قصيرة، يمكن الاستفادة منها بالترشيح من قبل الجهات الحكومية للمتقدمين.

موعد تسجيل معهد الإدارة العامة 1444

وتم الإعلان من قبل معهد الإدارة عن موعد التسجيل في الدورات لعام 1444 سيبدأ في يوم 20 من ذو القعدة أي اليوم التاسع عشر من شهر يونيو، وهذا ما قام المعهد بتوضيحه من خلاله الحساب الرسمي في منصة تويتر.

رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444

- يقوم المترشح بالدخول مباشرة على بوابة المتدربين الإلكترونية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- يقوم بكتابة رقم السجل المدني وكلمة السر.

- ثم يقوم بالضغط على دخول.

- في حال تسجيل الدخول لأول مرة، لا بد من إنشاء حساب جديد عبر البوابة.

- يتم إنشاء حساب جديد باختيار تسجيل جديد.

- تظهر معنا صفحة بيانات.

- نقوم بملء الحقول، وهي (رقم السجل المدني - البريد الإلكتروني - تأكيد البريد الإلكتروني - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال.

شروط استخدام بوابة معهد الإدارة العامة 1444

- أن يتم ترشيحه على أحد البرامج التدريبية من قبل جهة عمله.

- أن يتأكد من صحة رقم السجل المدني، وتاريخ الميلاد كما هو في بطاقة الهوية.

- القيام بتسجيل جديد، في حال استخدامه البوابة لأول مرة.