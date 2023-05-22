ننشر لكم في السطور التالية عبر بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد الفحص الدوري 1444 للسيارات في كل إمارات السعودية، فهما من أحد الأمور الهامة التي يقدم على معرفتها الأفراد الراغبين في تجديد استمارة السيارة الخاصة بهم.

ومن جهتها، أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الفحص الدوري الذي يقوم بدوره على تنظيم أنشطة الفحص الدوري للمركبات للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء داخل المملكة.

كما يحرص موقع المرجع على الحديث عن نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد 1444 السعودية، مع توضيح اوقات دوام الفحص الدوري في السعودية، وأهم المعلومات المهمة الأخرى ذات العلاقة.

تفاصيل الفحص الدوري للسيارات

كشفت إدارة الفحص الطبي أنه يجب إجراء الفحص الفني الدوري للسيارات عام 1444هـ كما يلي:

المركبات الخاصّة:

يتم إجراء الفحص الدّوريّ للمركبات الخاصّة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من ترخيصها في المملكة للسير لأوّل مرّة، ما لم يتم تحديد غير ذلك من قِبل، مع ضرورة فحصها سنويًّا.

المركبات الأخرى:

ينبغي إجراء الفحص الفنيّ لسيّارات الأجرة العامّة ومركبات النّقل العامّ، والحافلات العامّة بعد سنتين من التّرخيص لأوّل مرّة في المملكة، ويجب فحص هذه المركبات كل سنة بعد ذلك.

الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات 1444

عبر منصّة أبشر يتم تسجيل الدخول في أبشر أفراد.

الانتقال إلى خدمات المرور.

النقر على لوحة المعلومات من الجزء العلوي للحساب.

عرض تفاصيل المركبات للتّحقّق من الفحص الدّوريّ.

ربط الفحص الدوري مع نظام أبشر 1444

الذّهاب إلى موقع الفحص الفني الدوري

النقر على خدمة العُملاء.

اختيار تعديل البيانات والربط مع نظام أبشر.

تحديد اسم المحطّة من القائمة المُنسدلة.

كتابة الاسم.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

كتابة عُنوان المُستفيد.

إضافة تفاصيل الطّلب.

إرفاق المستندات المطلوبة.

كتابة رمز التّحقق.

النقر على أيقونة الإرسال.