دعم المواشي 1444.. شروط الحصول عليه عبر موقع وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية

ننشر لكم شروط الاستعلام عن دعم المواشي 1444 عبر موقع وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية، حيث أن التسجيل في دعم المواشي السعودي يعد من أهم صور الدعم المقدمة لأبناء المملكة العربية السعودية.

كما يتم تقديم الدعم المادي إلى هؤلاء المواطنين، بهدف مساعدتهم على تنمية مشروعاتهم الخاصة من جهة، وبهدف تعزيز وزيادة عدد رؤوس الماشية التي يتم إنتاجها بالدولة وتحسين جودتها.

شروط التسجيل في دعم المواشي 1444

- يجب أن يكون المتقدم لطلب الحصول على دعم المواشي من مواطني المملكة العربية السعودية أو على الأقل يمتلك بطاقة تنقل به.

- أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة وقت حصوله على الدعم.

- يجب ألا يقل سن المتقدم بالطلب عن سن 21 عامًا.

- يشترط أن يكون المتقدم من صغار مربي الماشية في السعودية.

-يشترط ألا يكون المتقدم يشغل أحد الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص داخل المملكة.

- كما يُشترط في المتقدم ألا يكون موقوفًا أو مسجونًا.

- يجب أيضًا ألا يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل أحد مراكز الإيواء أو أي من المراكز الاجتماعية في السعودية.

- يجب كذلك أن يكون لدى المتقدم بطاقة صحية.

- أن يكون لديه حساب بنكي نشط وساري داخل أحد البنوك السعودية.

- أن يلتزم المتقدم بجميع الشروط الفنية والصحية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة برعاية المواشي.

- وأخيرًا يجب على الراغب في الحصول على الدعم تقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، أو من خلال التطبيق الخاص بها.

خطوات التسجيل في دعم المواشي 1444

- في البداية يجب الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة أنعام

- الضغط على أيقونة تسجيل الطلب، ومن ثم إصدار بطاقة صحية خاصة بالمتقدم.

- إجراء عملية تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب في برنامج دعم المواشي.

- ينبغي على المتقدم الاطلاع على كافة الشروط والبيانات المطلوبة، وفي حالة الموافقة عليها يتم النقر فوق أيقونة «موافق».

- إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

- إرفاق جميع المستندات المطلوبة من أجل عملية التسجيل.

الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».