استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 ورسوم الزيارة للمملكة العربية السعودية
ننشر لكم في السطور التالية خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 ورسوم الزيارة للمملكة العربية السعودية.
استعلام عن طلب زيارة عائلية
- يتم التوجه إلى موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية من هنا.
- بعد ذلك يتم التوجه إلى تأشيرة الجوازات.
- يتم النقر على البحث عن مقدم الطلب.
- يلزم التأكد من إدخال رقم جواز السفر ويجب أن يتم التأكد من صحة ذلك الرقم.
- بعد ذلك يتم تحديد كلًا من الجنسية ونوع التأشيرة مع جهة القدوم.
- ثم يتم إدخال الرمز المرئي الذي سيظهر أمامكم بعد ذلك يتم النقر على أمر استعلام.
- سيظهر إليكم جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.
- مدة تلك التأشيرة تستغرق 3 أيام ويمكن الاستعلام عنها بعد مرور 72 عام وسيظهر جميع المعلومات.
شروط الحصول على التأشيرة بالمملكة العربية السعودية
- يجب أن يكون عمر المتقدم للتأشيرة لا يقل عن ١٨ عامًا.
- يجب تقديم طلب مسبق لولي الأمر للحصول على تأشيرة الأطفال الذين يقل عمرهم عن ١٨ عامًا.
- ألا يقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر أثناء التقديم.
- يجب تقديم نموذج طلب تأشيرة لكل فرد في الأسرة.
- توافر صفحتين فارغتين في جواز السفر.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- سداد جميع الرسوم المطلوبة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد.
- تتطلب الصورة الشخصية المقدمة خلفية بيضاء.