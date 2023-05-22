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استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 ورسوم الزيارة للمملكة العربية السعودية

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جواز سفر
جواز سفر

ننشر لكم في السطور التالية خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 ورسوم الزيارة للمملكة العربية السعودية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

  • يتم التوجه إلى موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية من هنا.
  • بعد ذلك يتم التوجه إلى تأشيرة الجوازات.
  • يتم النقر على البحث عن مقدم الطلب.
  • يلزم التأكد من إدخال رقم جواز السفر ويجب أن يتم التأكد من صحة ذلك الرقم.
  • بعد ذلك يتم تحديد كلًا من الجنسية ونوع التأشيرة مع جهة القدوم.
  • ثم يتم إدخال الرمز المرئي الذي سيظهر أمامكم بعد ذلك يتم النقر على أمر استعلام.
  • سيظهر إليكم جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.
  • مدة تلك التأشيرة تستغرق 3 أيام ويمكن الاستعلام عنها بعد مرور 72 عام وسيظهر جميع المعلومات.

شروط الحصول على التأشيرة بالمملكة العربية السعودية

  • يجب أن يكون عمر المتقدم للتأشيرة لا يقل عن ١٨ عامًا.
  • يجب تقديم طلب مسبق لولي الأمر للحصول على تأشيرة الأطفال الذين يقل عمرهم عن ١٨ عامًا.
  • ألا يقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر أثناء التقديم.
  • يجب تقديم نموذج طلب تأشيرة لكل فرد في الأسرة.
  • توافر صفحتين فارغتين في جواز السفر.
  • تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • سداد جميع الرسوم المطلوبة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد.
  • تتطلب الصورة الشخصية المقدمة خلفية بيضاء.
خطوات طلب زيارة عائلية طريقة استعلام طلب زيارة عائلية طلب زيارة عائلية برقم الطلب كيفية تعديل طلب زيارة عائلية نتيجة طلب زيارة عائلية
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