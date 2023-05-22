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ننشر خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وزارة الخارجية visa.mofa.gov.sa

منوعات
بوابة الفجر

ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وزارة الخارجية visa.mofa.gov.sa، حيث تعد خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية من أهم الخدمات التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص سواء المسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو المقيمين بها.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية عن التفاصيل الخاصة بشأن كيفية استخراجها، وما هي الشروط اللازمة للحصول عليها، وإليكم التفاصيل:

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التأشيرات من هنا.

يلزم ملئ كافة البيانات المطلوبة الموجودة أعلى يسار الصفحة أسفل أيقونة الاستعلام.

تشمل تلك البيانات (نوع الاستعلام، رقم الطلب، رقم جواز السفر).

كتابة رمز التأكيد الظاهر أمامك بشكل صحيح.

النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على التأشيرة السعودية 1444

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على تأشيرة السُّعُودية عن 18 عامًا.

يلزم تقديم طلب مسبق لولي الأمر لاستخراج تأشيرة الأطفال دون سن 18.

يشترط أن لا تقل مدة سريان صَلاحِيَة جواز السفر عن 6 أشهر عند التقديم.

يجب تقديم نموذج تعبئة طلب تأشيرة لكل فرد من أفراد الأسرة على حدى.

أن يكون الصورة الشخصية المقدمة لمقدم الطلب بخلفية بيضاء وواضحة.

وجود صفحتين خاليتين على الأقل في جواز السفر.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يلزم تسديد الرسوم المطلوبة، والتي لا يمكن استردادها في حالة تقديم الطلب.

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